KAC holt Verteidiger Jordan Murray aus der DEL

Während Lokalrivale VSV das Einkaufsprogramm bereits seit einiger Zeit abgeschlossen hat, wurde jetzt auch Vizemeister KAC aktiv. Mit Jordan Murray wird kommende Saison wieder ein zweiter Legionär in der Defensive der Klagenfurter auflaufen. Der ehemalige Universitäts-Spieler kam 2020 erstmals nach Europa, spielte in Russlands KHL und in Schweden – um dann in der darauffolgenden Saison nach Wolfsburg in die DEL zu wechseln. Anschließend war er auch bei Mannheim und zuletzt in Schwenningen.