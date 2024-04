Lebenswerte Städte: Was braucht es dafür?

Welche Aspekte machen für Sie persönlich ein Wohngebiet besonders lebenswert (Infrastruktur, Sicherheit, Erholungsgebiete oder Zusammenhalt in der Gemeinschaft)? Was sehen Sie als die größten Herausforderungen für Österreichs Städte in den kommenden Jahren an und wie könnte man mit diesen umgehen? Gibt es konkrete Punkte, die Sie sich von Ihrer Stadtverwaltung wünschen, um Ihr eigenes Wohngebiet attraktiver zu machen? Beteiligen Sie sich an der Diskussion darüber in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Wortspenden!