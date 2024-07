Darum wackelt der letzte Diktator Europas gewaltig

An ihm kommt niemand vorbei. Der irre Personenkult um Machthaber Alexander Lukaschenko kennt im weißrussischen Staatsfernsehen keinerlei Grenzen. Täglich ist der Präsident in den Nachrichten und in unzähligen Dokumentationen aus Anlass seines Sommers der Jubiläen präsent. Denn der letzte Diktator Europas wurde vor genau 30 Jahren – am 10. Juli 1994 – erstmals ins Präsidentenamt gewählt. Ende August begeht der Tyrann zudem seinen 70. Geburtstag. Grund zum Feiern hat der Mann mit dem markanten Schnauzbart aber nur bedingt.