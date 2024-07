Star-Winzer muss sich vor den Staren schützen

„Mitten in der Natur im Nationalpark Neusiedlersee müssen unsere Gäste freilich nicht in der Hitze schuften. Wichtige Handgriffe werden erledigt, dann darf jeder unseren Wein, der soeben geschützt wurde, in aller Ruhe genießen“, sagt Opitz mit einem freundlichen Lächeln. Erst gestern waren 40 Helfer aus Großbritannien vor Ort, die im Anschluss an eine Weinreise mit einem Kreuzfahrtschiff ans Schwarze Meer einen Abstecher an den Neusiedler See gemacht haben.