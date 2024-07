Somalier fühlte sich von Zugbegleiter schikaniert

Die etwas andere Version

„Zuerst hat er uns mit den Worten ,Fuck you’ beleidigt und gesagt, dass er Steuern in diesem Land zahle und daher machen könne, was er wolle“, erzählt der Zeuge. Der unliebsame Fahrgast sei daraufhin aggressiv geworden und hätte sie wissen lassen, dass das das letzte Mal sei, dass wir mit ihm so reden würden. Dann sei die Drohung gefallen, bestätigt auch die ÖBB-Kollegin.