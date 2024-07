Mit diesen Plänen will ÖVP Grünen eins auswischen

Dass es sich Grünen-Ministerin Leonore Gewessler mit ihrem Koalitionspartner verscherzt hat, ist kein Geheimnis. Offensichtlich wurde das aber einmal mehr, bei einer ÖVP-Pressekonferenz am Montag. Dort präsentierte Bundeskanzler Karl Nehammer gemeinsam mit Finanzminister Magnus Brunner seine Vorstellungen für den Infrastruktur-Ausbau in Österreich: Die herzeigbaren Erfolge in diesem Bereich – für den ja Gewessler zuständig ist – seien zu wenige: „Die Zeit, wo Ideologie den Infrastruktur-Ausbau bestimmt hat, muss vorbei sein“, richtet Nehammer der Grünen aus, die just zeitgleich einen eigenen Presse-Auftritt am Wiener Westbahnhof hatte.“