Koalitionskrise: Kanzler düpiert grüne Ministerin

ÖVP will 44,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen

Die Volkspartei wolle in der nächsten Periode „Infrastruktur ganzheitlich denken“ und dafür bis 2030 insgesamt 44,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Der größte Brocken (21 Milliarden Euro) soll dabei für den Ausbau der Schiene aufgewendet werden, für das Straßennetz sind 11,1 Milliarden Euro vorgesehen. Darüber hinaus will man mit 10 Milliarden Euro am Energiesektor nachbessern und den Breitband-Ausbau – speziell im ländlichen Raum – mit 2,4 Milliarden Euro fördern.