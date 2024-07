Schlepper wurde in Bregenz festgenommen

Ein 21-Jähriger, der mindestens 141 Personen nach und durch Österreich geschleppt haben soll, ist in Bregenz festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis (Obeösterreich) war dem Türken mit dem Pseudonym „Rido Kurdi“ zuvor auf der Spur gewesen. Drei Schlepperfahrer, die in seinem Auftrag unterwegs waren, wurden bereits ausgeforscht. Zwei von ihnen, ein 52-Jähriger und ein 43-Jähriger, belasten ihren Auftraggeber schwer, berichtete die Polizei am Montag.