Über Stock und Stein jagt Tirol-Trio seinen Traum

Für Stigger verlief der Countdown zum Saisonhöhepunkt zumindest am Ende ohne Probleme. Die Haimingerin kürte sich kürzlich noch zur Doppel-Staatsmeisterin. „Erzwingen kannst du nichts. Am Ende möchte ich einfach sagen können, dass ich alles, was möglich gewesen ist, aus mir rausgeholt habe“, will Laura ihr zweites Olympia-Rennen locker in Angriff nehmen.