Mit Yoga zur Mission Olympia-Gold nach Paris

Jakob Schubert redet nicht lange um den heißen Brei herum. Der 33-Jährige hat sich für die Olympischen Spiele ein großes Ziel gesteckt: „Ich möchte in Paris Gold gewinnen!“ Der Innsbrucker spricht gerne seine Ziele offen an – und hat auch schon oft genug bewiesen, dass er das dann auch in die Tat umsetzen kann. So wollte er vor der Heim-WM 2018 in Innsbruck unbedingt Heim-Gold holen. Das gelang dem erfolgreichsten Sportkletterer aller Zeiten damals gleich doppelt – er gewann sowohl im Vorstieg als auch in der Kombination.