„Wir sind in der Staffel eine Super-Truppe“

Kein Lippenbekenntnis der beiden Exil-Tiroler, die ja in Linz leben und trainieren. Nein, die Vorfreude der beiden auf die Spiele in Paris ist riesengroß, noch mischt sich auch kein Hauch an Nervosität in das Hochgefühl. „Warum auch?“, fragt Bucher, „wir waren inzwischen bei so vielen Großereignissen. Da ist es nicht so, dass man in der Nacht davor nicht schlafen kann.“