Auch „Beute-Tiroler“ schwärmen von den Bergen

Klettern – Jessica Pilz: Sie stammt aus Haag in Niederösterreich, hat in Amstetten maturiert. Das Kletterfieber befiel sie auch in ihrer Heimat – seit Jahren lebt die inzwischen 27-Jährige aber in Innsbruck. Weil in der Tiroler Landeshauptstadt die Trainingsmöglichkeiten ideal sind und weil sie an der Universität studiert. Bei der WM 2018 in Innsbruck holte sie Gold, in Bern 2023 Silber – nun greift sie nach Olympia-Edelmetall.