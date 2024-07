Gluthitze hat Südeuropa weiter voll im Griff

Eine Untersuchung ergab, dass die Ausgaben von Urlaubern in spanischen Regionen mit gemäßigterem Klima stärker angestiegen sind als in den besonders heißen Gegenden. Bei weiter steigenden Temperaturen zeigen Prognosen, dass der Tourismus in der Hauptsaison, also in den Monaten Juli und August, um bis zu 15 Prozent einbrechen könnte.