Nun ist Schluss mit Dr. Best

Nun haben natürlich unzählige Plagiatsaffären den kostbaren Titel etwas in Misskredit gebracht. Ihre Lichtgestalten waren Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), Annette Schavan (CDU) oder zuletzt die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU), welcher der Doktortitel aberkannt wurde, weil sich in ihrer Dissertation über zwei Drittel Zitate ohne genügende Kennzeichnung fanden. In der Zwischenzeit ist es ein medialer Sport geworden, Dissertationen von Politikern und Politikerinnen auf Punkt und Komma zu prüfen. Spätestens beim Eintritt in die Politik werden die Arbeiten endlich gelesen. Wie der Journalist David Denk im ZEIT-Magazin vom 1. Mai 2024 schrieb, soll das mit dem Doktortitel jetzt aber grundlegend anders werden. Zumindest in Deutschland. Dort wird in Zukunft der Titel nicht wie bisher vor dem Familiennamen stehen, sondern, so Denk weiter: „(...) in einem neuen Datenfeld auf der Rückseite des Ausweisdokuments.