Trump-Sieg würde Europäer unter Zugzwang bringen

Krieg setzt Ukraine auch finanziell massiv unter Druck

„Die Nachfrage nach Rüstungsgütern ist enorm. Man muss nur nach Österreich schauen. In unserem Verteidigungsbudget haben sich die Mittel für Investitionen vervielfacht und so ist es auch in vielen anderen europäischen Staaten. Das hat unter anderem dazu geführt, dass der Preis für Rüstungsgüter deutlich über dem Inflationsniveau der letzten Jahre gestiegen ist.“ Die Ukraine ist durch den Krieg mittlerweile hoch verschuldet, sie gibt die Hälfte ihrer Staatsausgaben für das Militär aus, in Russland ist es ein Drittel. Die Regierung in Kiew hat erst kürzlich angekündigt, dass sie die Militärsteuer von bisher 1,5 auf fünf Prozent auf Einkommen erhöhen will.