So könnte J.D. Vance den Ukraine-Krieg entscheiden

Die Unruhe in Europa angesichts einer bevorstehenden zweiten Amtszeit von Donald Trump im Weißen Haus ist allenthalben spürbar – und dann präsentiert Trump auch noch J.D. Vance als seinen Vizepräsidenten. Die Unruhe ist mittlerweile zu unverhohlener Panik mutiert. In Kiew und in Brüssel herrscht die Sorge, dass eine Trump/Vance-Administration den Geldhahn zudreht und die Ukraine zur Abtretung großer Gebiete an Russland zwingt. Dass der russische Außenminister Sergej Lawrow dieser Tage Vance über den grünen Klee lobt, gießt nur mehr Öl ins Feuer.