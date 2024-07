Neuer „Modetrend“ bei den Republikanern

Er habe Trump eine Ehre erweisen wollen und überlegt, wie er dies am besten anstellen könnte, sagte etwa Joe Neglia, Abgeordneter aus dem US-Staat Arizona, am Rande des Parteitages der Republikaner in Milwaukee (Bundesstaat Wisconsin). Er habe sich gefragt, „was kann ich tun, um dem Mann meine Unterstützung, Solidarität, Sympathie und Dankbarkeit zu zeigen, der beinahe sein Leben für unser Land gegeben hat“.