Das wusste Trumps Team über die Attentäter-Familie

In der Datenbank von Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016, die Channel 4 News im Jahr 2020 zugespielt wurde, sind der 53-jährige Matthew Crooks und seine Frau Mary als Bewohner eines Hauses im Bezirk Bethel Park südlich von Pittsburgh aufgeführt. In Bethel Park rangierte Crooks senior in den Top 20 der Sparte „überzeugbarer Wähler“. Seine Gattin wurde zwar als „Demokratin“ geführt, aber bezüglich einer Pro-Waffen-Agenda als aufgeschlossen angesehen.