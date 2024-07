Wenn ein Teil des Windparks in „Schlafmodus“ geht

Bund, Burgenland Energie und Austro Control haben deshalb ein System entwickelt, das es möglich macht, die roten Warnlichter an Windkraftanlagen nur bei Bedarf einzuschalten. In Andau, dem größten Windpark Österreichs, wird das bis Ende August getestet. Sogar Ministerin Leonore Gewessler reiste an, um gemeinsam mit Burgenland- Energie-Vorstandschef Stephan Sharma symbolisch die Lichter ausgehen zu lassen.