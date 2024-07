„Politik reagiert mit Verzögerungstaktiken“

Bestimmte Technologien werden aussterben

So sehe man etwa, dass der Verbrenner rein technologisch keine Zukunft mehr hat, wenn man sich darauf als alleinige Technologie konzentriere. „Aber es ist unangenehm, diese Aussage klar zu tätigen und diese Wahrheiten zu benennen“, so Maringer. So wären die Kosten für Treibstoff bis 2050 so hoch, dass wir Milliarden Euro bräuchten, um ihn leistbar zu machen. Bestimmte Technologien, etwa fossile Heizungen oder Verbrenner, werden demnach langfristig gesehen aussterben. Durch Verzögerungstaktiken gehe die Entwicklung aber immer langsamer voran, Menschen seien verunsichert, Unternehmen wissen nicht, wie sie investieren sollen und suchen nach einem klaren Rahmen, der aber nicht gegeben wird.