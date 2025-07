Brand bei Skisprungschanze: Rätsel um die Ursache!

Rätselraten um Ursache und Zeugenaufruf

Noch am Samstag hatte die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese konnte bis dato allerdings nicht geklärt werden. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, schilderte ein Polizist am Dienstag auf „Krone“-Nachfrage. Heißt also: Auch Brandstiftung kann aktuell offenbar nicht ausgeschlossen werden.