ÖVP gegen FPÖ: Finaler Streit um Verbrenner-Aus

ÖVP kontert Aussagen Kickls

Für die ÖVP hat sich hingegen Kickl „mit seiner völligen Ahnungslosigkeit blamiert“. „Denn die aktuelle Aussendung des FPÖ-Parteichefs enthält mindestens so viel Fake-News wie Unwissenheit. Um gleich eines vorwegzunehmen: Delegationsleiterin der Volkspartei in Brüssel ist Angelika Winzig, nicht Othmar Karas. Wenn Kickl uns schon haltlos kritisieren möchte, sollte er zumindest in der Lage sein, die Delegationsleitung der Volkspartei unfallfrei zu benennen“, so ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.