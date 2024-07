Elton: Neue Samstagabend-Show nach ProSieben-Aus

„Alles, was wir an Action-Spielshows lieben“

„Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben! Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen! Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch – ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren!“, freute sich Elton über sein TV-Comeback.