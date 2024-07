Feuerwehrmann (62) bei Brand von Stier attackiert

Es war ein Kampf gegen die Zeit, den Feuerwehrleute am Montag bei einem Großbrand auf einem Bauernhof in Tarsdorf zu bewältigen hatten. Der Stall, in dem sich zu dem Zeitpunkt 90 Rinder aufhielten, war in Flammen aufgegangen. Bei der Rettung der Tiere wurde ein Feuerwehrmann von einem Stier attackiert und verletzt.