Ministerium will, dass Vorarlberg S18 begräbt

Wie ist diese Entwicklung nun bewerten? Zum einen sollte man den Ball flach halten. Sowohl im Bund wie im Land wird bekanntlich im Herbst gewählt. Insofern kann das „noch nicht fertiggestellte Arbeitsüberkommen“ durchaus als Schützenhilfe von Gewessler für die grünen Parteifreunde im Ländle verstanden werden. Der Inhalt selbst überrascht ebenfalls nicht, die Vorbehalte der Ministerin gegenüber dem Schnellstraßenprojekt sind seit langem bekannt - und werden auch in Vorarlberg von vielen geteilt. So hat sich etwa die Lustenauer Bevölkerung in einer Volksbefragung mit großer Mehrheit gegen die aktuellen Pläne, die eine Umfahrung der Marktgemeinde vorsehen, ausgesprochen.