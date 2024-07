Als Profi zu Olympia 2028 nach Los Angeles

„Ganz ehrlich, dass es in Stattegg so gut läuft, damit hatte ich im Vorfeld nicht gerechnet“, gestand Julius Scherrer, als ihn die „Krone“ am Montag am Telefon erwischte. Österreichischer Meister in der U23-Kategorie im XCO-Rennen, Vizestaatsmeister im Shorttrack-Bewerb und am Sonntag dann auch noch Rang drei im UCI C1-Race. „Natürlich habe ich mich sehr gut auf die drei Rennen vorbereitet, da sie schon einer meiner Saisonhöhepunkte waren. Allerdings war es überraschend, wie gut ich mich im Verlauf des Wochenendes gefühlt habe und dass ich am zweiten Tag noch immer so schnelle Zeiten fahren konnte wie am ersten.“