Israelischer Luftangriff hinterlässt Blutbad

Weitere Vorstöße auch in Gaza-Stadt

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge auch ihre Einsätze in der Stadt Gaza am Samstag fortgesetzt. „In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe haben die Soldaten gestern mehrere Terroristen eliminiert“, erklärte das Militär am Samstag. In der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens wurden demnach „zahlreiche Tunneleingänge“ zerstört und ebenfalls Kämpfer der Hamas getötet. Zudem habe die Luftwaffe ein Lagerhaus ins Visier genommen.