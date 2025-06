Enthauptete Leiche nach 17 Jahren identifiziert

Der Fall rund um einen kopflosen Körper eines jungen Mannes, der 2008 an der Südtiroler Brennerautobahn (A22) bei Klausen gefunden worden war, ist offenbar gelöst worden. Der leitende Bozner Oberstaatsanwalt, Axel Bisignano, sagte gegenüber Medien, dass es sich beim Opfer um einen türkischen Familienvater handelte. Dieser sei in der deutschen Stadt Sontheim an der Brenz von seinem Schwiegervater zuerst erdrosselt, dann enthauptet und schließlich nach Klausen gebracht worden.