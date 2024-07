Zwei hochrangige Hamas-Mitglieder getötet

In einem Viertel im Osten der Stadt Gaza sollen die Einsätze der israelischen Armee unterdessen abgeschlossen worden sein. Man habe acht Tunnel zerstört und „Dutzende von Terroristen eliminiert“, hieß es. Kampfanlagen und Gebäude mit Sprengfallen seien zerstört worden. Ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes bezeichnete das Viertel als „Geisterstadt“. Am Mittwoch waren alle Einwohnerinnen und Einwohner Gazas aufgerufen worden, die Stadt zu verlassen. Auf Flugblättern wurden Fluchtwege in den Süden aufgezeigt.