Suche nach Puma: Alles spricht nur für Hauskatze

Der 32-Jährige, der nach eigenen Angaben hauptberuflich im Naturschutz arbeitet, ist am Dienstag selbst an dem Ort gewesen, an dem die vermeintliche Großkatze erstmals gesehen wurde. Weil das Video an einem Hang aufgenommen worden ist, sei die Perspektive verzerrt, glaubt der Experte. Die Katze habe vor den dahinterliegenden Rosenbüschen deutlich größer gewirkt, als sie eigentlich ist.