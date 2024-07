Hamas schlägt jetzt „unabhängige Regierung“ vor

„Die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg ist eine interne Angelegenheit der Palästinenser ohne jegliche Einmischung von außen, und wir werden den Tag nach dem Krieg in Gaza nicht mit externen Parteien diskutieren“, sagte der hochrangige Hamas-Vertreter Hossam Badran am Freitag. Ein Kollege von ihm sagte, dass dieser Vorschlag bereits „mit den Vermittlern“ abgesprochen sei. Die überparteiliche Regierung solle in der Anfangsphase nach dem Krieg die Geschäfte führen und den Weg für Wahlen ebnen.