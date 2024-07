Mehr als 100 UNO-Mitarbeiter sollen bei Hamas sein

„Mechanismen gegen Unterwanderung“

UNRWA war im Jänner von Israel beschuldigt worden, mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt zu haben, die in der Terrororganisation Hamas oder in dem Palästinensischen Islamischen Jihad (PIJ) aktiv sind (siehe Video oben). Sie sollen in das Massaker vom 7. Oktober verwickelt sein. Israels Regierung stellt es so dar, dass die ganze Organisation von der Hamas unterwandert ist. Mehrere Regierungen westlicher Staaten, darunter auch die österreichische, stellten ihre Zahlungen an das Hilfswerk zwischenzeitlich ein.