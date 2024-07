Zukunftsplan soll Sperre von Stationen verhindern

Seit langer Zeit tummelten sich immer wieder die wildesten Gerüchte über die Zukunft des Waldviertler Landesklinikums Gmünd. Gegenüber der „Krone“ bestätigt die Landesgesundheitsagentur nun einige dieser Gerüchte. Was wahr ist, was falsch ist und wie die organisatorische Änderung, mit der man die Klinik besser an aktuelle Erfordernisse anpasse, aussieht ...