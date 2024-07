Melissa Naschenweng: „Habe niemanden interessiert“

Egal ob sie sich im knappen Bikini am Sandstrand räkelt, mit Hot Pants und Heurechen auf der Alm schuftet, im Glitzerbustier einen Rodeo-Stier reitet, in bauchfreier Bluse und ultrakurzem Minirock auf einem Schreibtisch im Klassenzimmer posiert, nackt mit Kaffeetasse im frisch gemähten Gras badet oder in sexy Leder-Overknee-Stiefeln über die Showbühne fegt: Wer Melissa Naschenweng („I steh auf Bergbauernbuam“) auf Instagram folgt, weiß: Diese Frau macht einfach in jeder Lebenslage gute Figur.