Virtuelle Anatomie an der JKU ganz anders erleben

Interview mit Humanmedizinstudentin Agnes Kraxberger:

„Krone“: Was ist das Besondere am Humanmedizin-Studium an der JKU?

Agnes Kraxberger: Der praxisorientierte Aufbau des Studiums. Wir lernen von Beginn an ärztliche Fertigkeiten in Kleingruppen. Gestartet wird mit Blutdruck messen und Blut abnehmen, später alle klinischen Untersuchungen der einzelnen Fachrichtungen.

„Krone“: Inwiefern haben Sie in Ihrem Studium vom JKU medSPACE profitiert?

Agnes Kraxberger: Man bekommt dadurch ein viel besseres räumliches Vorstellungsvermögen, wie die anatomischen Strukturen in 3D zueinander liegen. Das hilft beim Lernen aus den Büchern, aber auch als Ärztin beim Operieren und bei CT- und MRT-Bildern.

„Krone“: Welche Tipps haben Sie für angehende Humanmedizin-Studierende?

Agnes Kraxberger: Nie das große Ganze aus den Augen verlieren. Die Erkenntnis, dass ich mir durch das Studium meinen Traum Ärztin zu sein erfülle und anderen Menschen helfen kann, hat mich bereits durch einige stressige Prüfungsphasen getragen.