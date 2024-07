Eric Dane packt aus: Bei „Grey’s Anatomy“ gefeuert

Julianne Moore: In der TV-Show „Watch What Happens Live“ enthüllte die Oscargewinnerin jetzt, dass sie wegen kreativer Differenzen mit Regisseurin Nicole Holofcener wenige Tage vor Drehbeginn von „Can You Ever Forgive Me“ 2018 gefeuert wurde: „Offizielle Version war, dass ich von selbst gegangen bin. In Wirklichkeit mochte Nicole nicht, wie ich meine Filmfigur spielte und sie hat mich gefeuert.“