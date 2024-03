Wegen Gosling: Darum gab Mendes ihre Karriere auf

Mendes und Gosling lieben ihr Leben abseits von Hollywood

Eva Mendes und Ryan Gosling sind seit 2011 ein Paar, zusammen haben sie an dem Film „The Place Beyond the Pines“ mitgewirkt. „Ich habe noch nie so etwas erlebt. Die Art und Weise, wie er arbeitet, sein Engagement für sein Handwerk, wie er alles so gut wie möglich machen will, und das bedeutet, dass er seine Darsteller so gut wie möglich machen will. Aber leider – oder zum Glück – gibt es nur einen Ryan!“, schwärmte die 50-Jährige von ihren Herzensmenschen.