Boateng zwischen Freispruch und Millionenstrafe!

Was als Indiz dafür gewertet werden kann, dass – wie ursprünglich geplant – schon am kommenden Freitag das Urteil fallen dürfte. Weshalb die Richterin zur Findung einer möglichen Geldstrafe Boateng am fünften Verhandlungstag auch nach seinem Einkommen beim LASK fragte. „Ungefähr 30.000, zwei Jahre Vertrag“, kam es zurück. Dazu gab der 35-Jährige an, in Berlin Mieteinnahmen pro Jahr von 25.000 Euro zu haben und 1600 Euro Unterhalt pro Monat für seinen Sohn zu bezahlen. Während Boateng-Anwalt Walischewski von einer Strafe nichts wissen will, betonte: Der Vorwurf der Körperverletzung oder sogar von zwei Körperverletzungen der Ex habe sich nicht bestätigt: „Deshalb ist der Angeklagte freizusprechen oder das Vorgehen nicht zu ahnden.“ Dagegen forderte Staatsanwältin Stefanie Eckert eine Strafe in Höhe von 1,12 Millionen Euro.