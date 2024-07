„Plötzlich ändert sich dein Leben in der Sekunde“

Ohne euch Profis nahe treten zu wollen, aber ihr lebt in einer Blase, in der sehr viel für euch erledigt wird. Inwieweit trägt deine Ausbildung auch dazu bei, um zu schätzen, dass die Arbeit der vielen Helfer im Hintergrund keine Selbstverständlichkeit ist?

Ich kann nicht ganz abstreiten, dass das Fußballgeschäft so ist. Ich schätze hier im Klub jeden – egal, wer es ist und was er tut. Was die Mitarbeiter für uns machen, ist für mich nicht selbstverständlich. Uns wird die Wäsche gemacht, wir werden bekocht und vieles mehr. Wir haben gefühlt alles, was wir brauchen. Das ist nicht selbstverständlich. Daher schätze ich sehr, was für uns geleistet wird, und habe auch den nötigen Respekt vor der Arbeit aller Mitarbeiter hier.