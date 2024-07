Monatelange Pause für Salzburger Neuzugang

Am Donnerstag folgte die (erwartete) Hiobsbotschaft für die Mozartstädter. Der Japaner zog sich einen Innenbandriss im linken Knie zu und fällt drei Monate aus. Der nächste Schock für die Bullen, die kürzlich gegenüber der „Krone“ bestätigten, dass auch Stürmer Fernando wieder länger ausfällt. Der Brasilianer verletzte sich in der Reha erneut am Oberschenkel und muss operiert werden.