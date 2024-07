Neun Jahre Haft für Drogendealer

Im Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch war am Freitag für den couragierten Oberländer die Stunde der Wahrheit. Staatsanwalt Heinz Rusch forderte zwar einen Schuldspruch im Sinne der Anklage, hatte aber auch Lob für den Beschuldigten übrig: „Es ist schon bemerkenswert, dass einer zur Polizei geht und sagt, hier bin ich und jetzt lege ich ein Geständnis ab.“ Doch Geständnis hin oder her. Nach kurzer Beratung fasst der Geläuterte für seine Altlasten neun Jahre Haft aus. Dabei hat der Mann noch Glück. Mit seinen vier einschlägigen Vorstrafen, Hafterfahrung und der Tatsache, dass seine jüngste Verurteilung noch gar nicht lange her ist, wäre ein Strafrahmen von bis zu 20 Jahren möglich gewesen.