„Krone“-Test: 40 Grad selbst in der Tiefgarage

Seit mehreren Tagen in Folge klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, und die Hitzewelle zeigt keine Anzeichen des Nachlassens. Höchste Zeit, unseren Fiebermesser auszupacken. Die Stadt glüht an diesem Mittwochnachmittag, während wir uns auf den Weg in die Innenstadt machen. Der erste Hitzeschock wartet in der Tiefgarage. Über 40 Grad zeigt das Messgerät an. In der Stadt selbst ist es nicht besser. Am Neuen Markt messen wir gar 42,1 Grad! Zwar wurde der Platz vor nicht allzu langer Zeit umgestaltet, trotz Blumenbeete und Wasserspiele ist es aber weiterhin eine Betonwüste – das spürt man jetzt deutlich. Weiter geht es zum Stephansplatz, wo auch das tierische Leid deutlich wird.