Gerangel um Event: Wien profitiert sowieso

Der Sieg von JJ ist keine zwei Tage her und schon beginnen wird diskutiert, wer am meisten vom Kuchen abbekommt – Wien stellt sich jedenfalls in die erste Reihe. Aber auch wenn es in den Bundesländern stattfindet, schneidet Wien mit. Die Stadthalle steht indes aber bereit, wie ein „Krone“-Faktencheck zeigt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.