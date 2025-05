Ilzer-Kapitän verärgert? „Nicht in meiner Hand!“

Trotz Rückendeckung: Aus für TSG-Legende

Nach zehn Jahren ist so auch für Hoffenheim-Legende Pavel Kaderabek im Sommer Schluss. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert – obwohl der tschechische Defensiv-Spezialist durchaus einflussreiche Fürsprecher hatte. So betonte Kapitän und DFB-Torwart Oliver Baumann nach dem Bayern-Spiel: „Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich wünsche mir, dass Pavel bleibt. Das will ich betonen, weil er leistungstechnisch und kabinentechnisch so wichtig für uns ist. Das liegt aber nicht in meiner Hand und ist einfach nur mein persönlicher Wunsch.“