Bundesliga-Aufsteiger erhält neuen Klub-Namen!

„Dass wir jetzt den Wiederaufstieg in die Bundesliga feiern können, ist auch ein großer Verdienst von Guntamatic. Das Unternehmen hat uns immer bestmöglich unterstützt und uns auch in schwierigen Zeiten immer die Treue gehalten. Ich möchte mich deshalb bei Günther Huemer und seinem Team im Namen der gesamten SVR-Familie sehr herzlich für dieses großartige Engagement bedanken, das weit über das eines normalen Sponsors hinausgeht. Guntamatic wird in der Geschichte unseres Vereins immer einen Ehrenplatz einnehmen. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Meisterfeier am Sonntag!“, betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner.