United am Boden: Frust-Interview sorgt für Wirbel

„Krönung einer Horrorsaison!“

Manchester United ist am Tiefpunkt angelangt. Nur Rang 16 in der Liga – zumindest der Klassenerhalt ist sicher. Für den 20-maligen englischen Meister ein Armutszeugnis. Mit dem Europa-League-Titel hätten die „Red Devils“ nächste Saison in der Champions League gespielt. „Die Krönung einer Horrorsaison“, schrieb die BBC. „United ist eine Schande für sich selbst, die Fans, Sir Alex Ferguson und den englischen Fußball“, so die britische „Daily Mail“.