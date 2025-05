Nach Aufholjagd: Pacers bezwingen New York Knicks

Die Indiana Pacers haben dank einer spektakulären Aufholjagd den Auftakt in die Eastern-Conference-Finals der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Das Team um Tyrese Haliburton holte in der Verlängerung ein 138:135 bei den New York Knicks – obwohl diese sechseinhalb Minuten vor Ende mit 17 Punkten vorne gelegen waren. Spiel zwei findet am Freitag (Ortszeit) erneut im New Yorker Madison Square Garden statt. Zum Einzug in die NBA-Finals braucht ein Team vier Siege.