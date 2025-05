„Verzweifelt schlechtes Finale der Europa League“

„The Mirror“: „Die 17 Jahre währende Trophäen-Dürre der Tottenham Spur ist vorbei, nachdem die Spurs aus dem Kampf der Enttäuschten aus der Premier League in Bilbao siegreich hervorgehen. Brennan Johnson schmuggelte den Ball drei Minuten vor der Halbzeit über die Linie in einem verzweifelt schlechten Finale der Europa League, in dem Manchester United es nicht schaffte, zu inspirieren.“