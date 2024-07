Drei will Diskonter mit „up3“ in Pension schicken

Drei verspricht um 4,90 Euro monatlich 50 Gigabyte und 1000 Minuten oder SMS „ein Abo-Leben lang“. Vergleichbare Angebote am Markt kosten derzeit acht bis zehn Euro. Unternehmensvorstand Günter Lischka will mit der Offensive bis Ende 2024 50.000 bis 100.000 neue Kunden gewinnen, wie er am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz sagte.