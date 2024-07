Warum der Wolf vorerst „streng geschützt“ bleibt

Der Europäische Gerichtshof prüfte und stellte am Donnerstag fest, dass die Prüfung nichts ergeben hat, was die Gültigkeit des strengen Schutzes der Wölfe in Österreich beeinträchtigen könnte. Ändern könnte sich das jedoch durch die europaweite Senkung des Schutzstatuts von „streng geschützt“ auf „geschützt“. Seit mehreren Monaten wird diese, in Österreich vor allem von ÖVP-Vertretern, angestrebt. Auch eine Mehrheit der EU-Agrarminister wollte den Schutzstatus von Wölfen senken und forderte im Mai eine Abstimmung dazu am 17. Juni im Rat der dafür zuständigen Umweltminister. Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hatte das Thema im Mai wieder aufs Tapet gebracht.